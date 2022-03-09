Украинские защитники уничтожили фашистского подполковника (ФОТО)

https://racurs.ua/n168171-ukrainskie-zaschitniki-unichtojili-fashistskogo-podpolkovnika-foto.html

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Російських окупантів в Україні вправно знищують Збройні сили. 8 березня українські військові ліквідували підполковника Юрія Агаркова.

Рашист командував 33 мотострілецьким полком Росгвардії. Приємну звістку про знищення окупанта повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

За наявними даними, командира було знищено під час бойових дій на Донбасі. Юрій Агарков раніше обіймав посаду начальника штабу 56-ї ОДШБ у місті Камишин Волгоградської області до моменту її передислокації в окупований Крим.

Пізніше при формуванні в Камишині 33 МСП його було призначено на посаду командира. Як заявляє російська пропаганда, він був представником «військової династії», яка «добре відома багатьом жителям нашої землі».

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