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Последствия обстрела в Киеве. Фото: ГСЧС

Ночные обстрелы — ракеты врага падали в Киеве, на Ровенщине и Житомирщине

14 мар 2022, 08:14
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Нацисти російської федерації вночі 14 березня продовжили здійснювати підступні обстріли з повітря.

У Києві снаряд влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок в Оболонському районі столиці на вулиці Богатирська, 20. Внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування з першого по третій поверхи, на третьому та четвертому поверхах загорілися квартири. За попередньою інформацією, одна людина загинула, трьох — доправили до лікарні. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Наслідки обстрілу в Києві. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу в Києві. Фото: ДСНС

Ворог обстріляв і населені пункти на Житомирщині. У ДСНС повідомили, що о 2.40 удар було завдано по селищу Ставище. Ракетним ударом було знищено сім будівель, попередньо відомо про сімох постраждалих. Рятувальники проводять пошукову операцію.

Наслідки обстрілу на Житомирщині. Фото: ДСНС

Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на території Рівненської області. Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль повідомив у Telegram, що на місці події працюють відповідні служби. Деталі обстрілу з‘ясовуються. Через руйнування телевежі не працює теле- та радіомовлення. В ОДА запевняють, що роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення роботи Т2 та радіо.

У поліції Рівненської області повідомили, що два вибухи пролунали близько 5.20 у селі Антопіль Рівненського району. Інформація про травмованих чи загиблих перевіряється.

На місці вибуху рівненської телевежі працюють правоохороонці. Фото: Нацполіція

На місці вибуху рівненської телевежі працюють правоохороонці. Фото: Нацполіція



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Нагадаємо, 13 березня рашисти завдали масованого ракетного удару по базі в Старичах на Яворівському полігоні. Відомо про 35 загиблих. Ще 134 людей з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі.

Источник: Ракурс


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