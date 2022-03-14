Последствия обстрела в Киеве. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n168361-nochnye-obstrely-rakety-vraga-padali-v-kieve-na-rovenschine-i-jitomirschine.html

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Нацисти російської федерації вночі 14 березня продовжили здійснювати підступні обстріли з повітря.

У Києві снаряд влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок в Оболонському районі столиці на вулиці Богатирська, 20. Внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування з першого по третій поверхи, на третьому та четвертому поверхах загорілися квартири. За попередньою інформацією, одна людина загинула, трьох — доправили до лікарні. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Ворог обстріляв і населені пункти на Житомирщині. У ДСНС повідомили, що о 2.40 удар було завдано по селищу Ставище. Ракетним ударом було знищено сім будівель, попередньо відомо про сімох постраждалих. Рятувальники проводять пошукову операцію.

Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на території Рівненської області. Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль повідомив у Telegram, що на місці події працюють відповідні служби. Деталі обстрілу з‘ясовуються. Через руйнування телевежі не працює теле- та радіомовлення. В ОДА запевняють, що роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення роботи Т2 та радіо.

У поліції Рівненської області повідомили, що два вибухи пролунали близько 5.20 у селі Антопіль Рівненського району. Інформація про травмованих чи загиблих перевіряється.

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Нагадаємо, 13 березня рашисти завдали масованого ракетного удару по базі в Старичах на Яворівському полігоні. Відомо про 35 загиблих. Ще 134 людей з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі.