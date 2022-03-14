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ВСУ показали уничтоженную колонну танков врага на видео. Фото: ВСУ

Отличная работа — ВСУ показали уничтоженную колонну танков врага на видео

14 мар 2022, 09:30
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Збройні сили України продовжують знищувати техніку армії російських нацистів.

З повітря показали результати відмінної роботи українських військових. ЗСУ знищили відразу кілька ворожих танків на одному зі шляхів. Професійно спрацювала 10 гірсько-штурмова бригада. Відео спаленої техніки окупантів з’явилося на Facebook-сторінці бригади.

Як відомо, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада — це військове з'єднання у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Бригада була сформована 1 жовтня 2015 року, фактично це наймолодша бригада в ЗСУ.



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Нагадаємо, українські Сили оборони застосовують проти ворога не американські «Джавеліни» та британські ПТРК NLAW, але й вітчизняні протитанкові ракетні комплекси. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив чергове відео знищення російського танку з українського ПТРК «Стугна».

Источник: Ракурс


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