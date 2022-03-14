Последствия российских обстрелов. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Українська інфраструктура за час повномасштабної війни з росією зазнала збитків на понад 119 млрд дол.

Така сума збитків була зафіксована станом на вчора, 13 березня. При цьому сума збитків зростає щодня з продовженням воєнних дій. Міністерство економіки почне підраховувати перші втрати ВВП України через війну з рф у квітні. Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі українського телемарафону.

Що стосується ВВП, то ми зможемо підбивати підсумки тільки тоді, коли завершиться перший повний місяць з моменту, коли економіка перейшла на військовий режим. Тобто у квітні ми зможемо підбивати підсумки березня і тоді називати певні цифри, — зазначив посадовець.



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За словами Кудіна, міністерство рахує збитки від бойових дій в Україні за двома підходами. Крім підрахунку втрат ВВП, міністерство також рахує шкоду, завдану інфраструктурі країни.

Нагадаємо, 10 березня Палата представників США проголосувала за виділення Україні 13,6 млрд дол. Майже 6,5 млрд дол. з цієї суми передбачається на військову допомогу, а решта грошей підуть на гуманітарну та економічну допомогу. А Рада виконавчих директорів МВФ затвердила рішення виділити Україні додаткове фінансування на суму 1,4 млрд дол.