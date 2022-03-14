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Ракурс
Российские нацисты убили в Украине 90 детей. Фото: unicef.org

Жертвами агрессии Путина в Украине стали 90 детей

14 мар 2022, 11:04
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С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 90 детей.

Еще более 100 несовершеннолетних ранены в результате вооруженной агрессии РФ. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, николаевской и Житомирской областях. Только 13 марта двое детей погибли, а двое получили ранения в результате обстрелов на Николаевщине. Об этом 14 марта сообщили в офисе генпрокурора.



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В Венедиктовой отметили, что из-за бомбежек и обстрелов повреждены 379 учебных заведений, 59 из которых разрушены полностью. Больше всего разрушений зафиксировано в Донецкой области-119 учебных заведений. На Николаевщине рашисти разрушили и повредили 30 заведений, а в Киевской области — 35. Еще 28 учреждений оказались под обстрелами в Сумской области, 24 в Киеве и 21 на Херсонщине.

Напомним, 11 марта рашисти расстреляли колонну мирных женщин и детей, когда те пытались эвакуироваться из села Победа Киевской области.

Источник: Ракурс


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