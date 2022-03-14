Російські нацисти вбили в Україні 90 дітей. Фото: unicef.org

https://racurs.ua/ua/n168368-jertvamy-agresiyi-putina-v-ukrayini-staly-90-ditey.html

Ракурс

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 90 дітей.

Ще більш як 100 неповнолітніх поранені внаслідок збройної агресії РФ. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях. Лише 13 березня двоє дітей загинули, а двоє дістали поранення внаслідок обстрілів на Миколаївщині. Про це 14 березня повідомили в Офісі генпрокурора.

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У Венедіктової зазначили, що через бомбардування та обстріли пошкоджені 379 закладів освіти, 59 з яких зруйновано повністю. Найбільше руйнувань зафіксовано у Донецькій області — 119 навчальних закладів. На Миколаївщині рашисти зруйнували та пошкодили 30 закладів, а в Київській області — 35. Ще 28 закладів опинилися під обстрілами у Сумській області, 24 у Києві та 21 на Херсонщині.

Нагадаємо, 11 березня рашисти розстріляли колону мирних жінок та дітей, коли ті намагалися евакуюватися з села Перемога Київської області.