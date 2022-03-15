Около 20 нардепов сейчас находятся за границей. Фото: informator.ua

https://racurs.ua/n168416-okolo-20-ukrainskih-nardepov-seychas-nahodyatsya-za-granicey-kornienko.html

Ракурс

Десятки народных депутатов Украины находятся за рубежом в то время, как в Украине идет война.

По состоянию на сейчас около 20 нардепов находятся в иностранных странах. В целом это парламентарии, которые и раньше демонстрировали свои непатриотические настроения. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко 15 марта сообщил в эфире национального телемарафона.

.

Корниенко не захотел называть фамилии депутатов ВРУ. В то же время чиновник заверил, что Служба безопасности Украины проинформирована относительно каждого из них.

Напомним, ряд украинских изданий сообщал, что при попытке пересечения границы с Польшей Служб безопасности Украины задержала украинского депутата Евгения Шевченко. Парламентария доставили в Киев.