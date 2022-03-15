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Ракурс
Близько 20 нардепів наразі перебувають за кордоном. Фото: informator.ua

Близько 20 українських нардепів наразі перебувають за кордоном — Корнієнко

15 бер 2022, 11:40
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Десятки народних депутатів України перебувають за кордоном у той час, як в Україні триває війна.

Станом на зараз близько 20 нардепів перебувають в іноземних країнах. Загалом це парламентарі, які й раніше демонстрували свої непатріотичні настрої. Про це перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко 15 березня повідомив в ефірі національного телемарафону.



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Корнієнко не захотів називати прізвища депутатів ВРУ. Водночас посадовець запевнив, що Служба безпеки України поінформована щодо кожного з них.

Нагадаємо, низка українських видань повідомляла, що при спробі перетину кордону з Польщею Служб безпеки України затримала українського депутата Євгена Шевченка. Парламентаря доставили до Києва.

Джерело: Ракурс


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