Близько 20 нардепів наразі перебувають за кордоном. Фото: informator.ua

https://racurs.ua/ua/n168416-blyzko-20-ukrayinskyh-nardepiv-narazi-perebuvaut-za-kordonom-korniienko.html

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Десятки народних депутатів України перебувають за кордоном у той час, як в Україні триває війна.

Станом на зараз близько 20 нардепів перебувають в іноземних країнах. Загалом це парламентарі, які й раніше демонстрували свої непатріотичні настрої. Про це перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко 15 березня повідомив в ефірі національного телемарафону.

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Корнієнко не захотів називати прізвища депутатів ВРУ. Водночас посадовець запевнив, що Служба безпеки України поінформована щодо кожного з них.

Нагадаємо, низка українських видань повідомляла, що при спробі перетину кордону з Польщею Служб безпеки України затримала українського депутата Євгена Шевченка. Парламентаря доставили до Києва.