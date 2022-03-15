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Херсонские фермеры выехали на поля с флагами Украины
Посевная-2022 — херсонские фермеры едут на поля с флагами Украины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n168420-posevnaya-2022-hersonskie-fermery-edut-na-polya-s-flagami-ukrainy-video.htmlРакурс
Повномасштабна війна рф проти України триває, проте у цю пору року в низці областей стартує підготовка до посівної кампанії. Тому на Херсонщині українські фермери прикрасили робочу техніку жовто-блакитними стягами й виїхали на поля.
Відповідний відеозапис оприлюднили користувачі соцмереж.
Херсонські фермери попри тимчасову окупацію військових злочинців фашистської рф готуються до посіву.
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Нагадаємо, українці вже 20 днів боронять свою державу від фашистської орди. За цих умов стратегічне значення має вихід фермерів на поля. Торік Україна зібрала рекордний врожай зерна — майже 110 млн т, що дає змогу якнайдовше протриматися на власних запасах сировини та харчів. Президент Володимир Зеленський закликав провести весняну посівну кампанію там, де це можливо. В пріоритеті продовольчі культури. Результат усього сезону та майбутнє нашої держави залежить від того, наскільки якісно українці організують проведення весняно-польових робіт.