Кива больше не украинский нардеп. Фото:

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Ілля Кива позбавлений мандату народного депутата.

Раніше одіозний нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» написав заяву про складання депутатського мандату. Верховна Рада 335 голосами проголосувала «за» його виключення. Відповідне рішення увалили 15 березня на закритому засіданні парламенту, повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у Telegram.

Ілля Кива написав заяву про складання депутатського мандату. Насправді давно вже немає такого депутата Киви, є контужений зрадник Кива. Зараз він боягузливо ховається десь в Іспанії. Але нічого ми після перемоги його знайдемо і будемо судити за всією суворістю закону. Можеш вже сушити сухарі, — написав Гончаренко.



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Як відомо, 24 лютого Кива заявив, що «українському народу потрібне звільнення», а «українці, білоруси, росіяни — це один народ».

Нагадаємо, 6 березня скандальному проросійському нардепу Іллі Киві оголосили про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) та ст. 111 (державна зрада) ККУ. Парламентаря також мали оголосити в міжнародний розшук.