Уничтожена группа врага. Фото: командование ГСВ ВСУ в Facebook

https://racurs.ua/n168435-desantniki-vsu-likvidirovali-gruppu-okkupantov-pod-kievom-opublikovany-foto.html

Ракурс

Українські десантники щоденно йдуть у бій з російськими окупантами та успішно виконують поставлені завдання.

Під Києвом Збройні сили України знищили групу військовослужбовців 37-ї окремої мотострілецької бригади Східного військового округу ЗС Росії. Про це 15 березня повідомило командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook.

Криваві руки цих жалюгідних вбивць вже ніколи не зашкодять беззахисним українським громадянам — дітям, жінкам та людям похилого віку. Ми перемагаємо з перших днів війни! Вірте нашім воїнам! Вірте Збройним силам України! — йдеться в дописі.

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Нагадаємо, у Луганській області артилеристи та піхота 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3 разом з ворожими екіпажами.