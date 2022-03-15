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Ракурс
Уничтожена группа врага. Фото: командование ГСВ ВСУ в Facebook

Десантники ВСУ ликвидировали группу оккупантов под Киевом — опубликованы фото

15 мар 2022, 16:29
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Українські десантники щоденно йдуть у бій з російськими окупантами та успішно виконують поставлені завдання.

Під Києвом Збройні сили України знищили групу військовослужбовців 37-ї окремої мотострілецької бригади Східного військового округу ЗС Росії. Про це 15 березня повідомило командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook.

Криваві руки цих жалюгідних вбивць вже ніколи не зашкодять беззахисним українським громадянам — дітям, жінкам та людям похилого віку. Ми перемагаємо з перших днів війни! Вірте нашім воїнам! Вірте Збройним силам України! — йдеться в дописі.

Знищена група ворога. Фото: Командування ДСВ ЗСУ у Facebook

Знищена група ворога. Фото: Командування ДСВ ЗСУ у Facebook



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Знищена група ворога. Фото: Командування ДСВ ЗСУ у Facebook

Нагадаємо, у Луганській області артилеристи та піхота 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3 разом з ворожими екіпажами.

Источник: Ракурс


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