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Ракурс
Крупнейшая энергокомпания Германии не будет покупать газ у «Газпрома»

Крупнейшая энергокомпания Германии не будет покупать газ у «Газпрома»

16 мар 2022, 12:29
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Найбільша енергетична група Німеччини E. ON припинила закупівлю нового газу у російського газового монополіста «Газпром». Компанія заявила, що хоча у неї немає довгострокових контрактів на постачання, E. ON купувала невелику кількість газу у трейдингових компаній «Газпрому».

Очільник компанії Леонхард Бірнбаум попередив, що раптове припинення імпорту енергоносіїв з країни-агресора завдасть удару по E. ON, пише Reuters.



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Російський ринок не входить до наших цільових регіонів. Але ясно одне: якщо буде більш-менш тривалий фізичний дефіцит імпорту енергоносіїв, це матиме наслідки і для нас, — йдеться у повідомленні представників групи.

Источник: Ракурс


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