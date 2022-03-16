Крупнейшая энергокомпания Германии не будет покупать газ у «Газпрома»

https://racurs.ua/n168469-krupneyshaya-energokompaniya-germanii-ne-budet-pokupat-gaz-u-gazproma.html

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Найбільша енергетична група Німеччини E. ON припинила закупівлю нового газу у російського газового монополіста «Газпром». Компанія заявила, що хоча у неї немає довгострокових контрактів на постачання, E. ON купувала невелику кількість газу у трейдингових компаній «Газпрому».

Очільник компанії Леонхард Бірнбаум попередив, що раптове припинення імпорту енергоносіїв з країни-агресора завдасть удару по E. ON, пише Reuters.

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