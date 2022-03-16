Найбільша енергокомпанія Німеччини не купуватиме газ у «Газпрому»

https://racurs.ua/ua/n168469-naybilsha-energokompaniya-nimechchyny-ne-kupuvatyme-gaz-u-gazpromu.html

Ракурс

Найбільша енергетична група Німеччини E. ON припинила закупівлю нового газу у російського газового монополіста «Газпром». Компанія заявила, що хоча у неї немає довгострокових контрактів на постачання, E. ON купувала невелику кількість газу у трейдингових компаній «Газпрому».

Очільник компанії Леонхард Бірнбаум попередив, що раптове припинення імпорту енергоносіїв з країни-агресора завдасть удару по E. ON, пише Reuters.

.