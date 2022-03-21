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Ракурс
Оккупанты возобновят наступление на Киев – Минобороны Британии

Оккупанты возобновят наступление на Киев — Минобороны Британии

21 мар 2022, 10:39
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Київ залишається пріоритетом росії, найближчими тижнями окупанти відновлять спроби оточити місто, вважає Міністерство оборони Великої Британії.

У відомстві зазначають, що запеклі бої тривають на північ від столиці, хоча російські війська, що наступали на місто з північного сходу, зупинилися. Про це йдеться в оновленій оцінці британського міністерства.

Сили, що наступали з Гостомеля на північний захід, були відбиті запеклим опором українців. Основна частина російських військ залишається на відстані понад 25 км від центру міста, — йдеться в заяві.

Ввечері 20 березня російські терористичні війська обстріляли Київ ракетами. Унаслідок цього в Подільському районі міста зруйнований великий ТРЦ, кілька будинків зазнали пошкоджень. Щонайменше вісім людей загинули.



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Нагадаємо, уряди країн Європейського Союзу розглянуть питання про накладення нафтового ембарго на Росію у зв’язку з її вторгненням в Україну.

Дипломати ЄС заявили, що російська атака з використанням хімічної зброї або потужне бомбардування Києва може стати причиною енергетичного ембарго.

Источник: Ракурс


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