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В НАТО сообщили о беспрецедентных потерях россиян в Украине

В НАТО сообщили о беспрецедентных потерях россиян в Украине

23 мар 2022, 20:18
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У НАТО заявляють, що втрати російської армії в Україні вбитими можуть становити від 7 до 15 тис. людей.

Загальні втрати росіян, включно з пораненими, зниклими безвісти та полоненими — 30−40 тис. осіб.

Кореспондент «Голосу Америки» Джеф Селдін розповів, що представник НАТО повідомив цю інформацію на умовах анонімності під час брифінгу.

7 тис. — 15 тис. російських солдатів, ймовірно, вбиті в Україні, згідно з даними НАТО, — цитує Селдін представника Альянсу.



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Ця інформація ґрунтується на розвідданих України та власних спостереженнях.

За даними Генштабу, станом на ранок 23 березня ворог втратив 15 тис. 600 осіб і 517 танків.

Источник: Ракурс


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