В НАТО сообщили о беспрецедентных потерях россиян в Украине

https://racurs.ua/n168766-v-nato-soobschili-o-besprecedentnyh-poteryah-rossiyan-v-ukraine.html

Ракурс

У НАТО заявляють, що втрати російської армії в Україні вбитими можуть становити від 7 до 15 тис. людей.

Загальні втрати росіян, включно з пораненими, зниклими безвісти та полоненими — 30−40 тис. осіб.

Кореспондент «Голосу Америки» Джеф Селдін розповів, що представник НАТО повідомив цю інформацію на умовах анонімності під час брифінгу.

7 тис. — 15 тис. російських солдатів, ймовірно, вбиті в Україні, згідно з даними НАТО, — цитує Селдін представника Альянсу.

.

Ця інформація ґрунтується на розвідданих України та власних спостереженнях.

За даними Генштабу, станом на ранок 23 березня ворог втратив 15 тис. 600 осіб і 517 танків.