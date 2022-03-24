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Ракурс
Новый государственный флаг в Херсоне. Фото: Игорь Колыхаев/Facebook

На здании горсовета Херсона снова повесили государственный флаг (ФОТО)

24 мар 2022, 12:51
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У Херсоні на будівлі міської ради знову вивісили прапор України.

У ніч, коли окупанти обстрілювали міськраду, було перебито трос, на якому тримався синьо-жовтий стяг. Тай час стяг потребував заміни, бо вигорів та обтріпався. У четвер, 24 грудня, знайшлася можливість повісити новий прапор. Про це повідомив міський голова Херсона Ігор Колихаєв у Facebook.

Доброго дня, моє Місто-герой! — написав мер міста.

Новий державний прапор у Херсоні. Фото: Ігор Колихаєв/Facebook

Новий державний прапор у Херсоні. Фото: Ігор Колихаєв/Facebook

Новий державний прапор у Херсоні. Фото: Ігор Колихаєв/Facebook



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Новий державний прапор у Херсоні. Фото: Ігор Колихаєв/Facebook

Нагадаємо, окупанти в Херсоні дуже бояться навіть мирних мітингів. Вже кілька разів загарбники бралися за зброю та використовували спецзасоби, щоб розігнати демонстрантів, які виступають проти окупації.

Источник: Ракурс


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