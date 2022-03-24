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Ракурс
Тонны металлолома вместо артиллерийских позиций — новое видео уничтожения рашистов

Тонны металлолома вместо артиллерийских позиций — новое видео уничтожения рашистов

24 мар 2022, 18:10
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Збройні сили України продовжують нищити ворожу техніку, з якої окупанти щоденно обстрілюють мирні міста, цивільну інфраструктуру та позиції українців.

Воїни 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького разом з побратимами з 26 артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича перетворили десятки одиниць ворожої техніки на тонни брухту, а його живу силу ліквідували.

Відповідне відео знищення артилерійських позицій росіян опублікували на своїй сторінці у Фейсбук Командування сухопутних сил.



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Як видно, вогонь коректувався за допомогою БПЛА.

Источник: Ракурс


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