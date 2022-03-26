Возле Луцка сбили беспилотник, на Ровенщине ракета попала в нефтебазу

Силы ПВО сбили беспилотник возле Луцка, фото: a-vykyp.com.ua

https://racurs.ua/n168899-vozle-lucka-sbili-bespilotnik-na-rovenschine-raketa-popala-v-neftebazu.html

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Возле Луцка сбили беспилотник.

Об этом сегодня, 26 марта, поздно вечером сообщила пресс-служба Волынской областной военной администрации.

По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО был сбит БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. В настоящее время информация уточняется, — отмечают в ОВА.

В то же время в Ровенской области сегодня звучали две воздушные тревоги:

во время первой украинские военные сбили беспилотник;

во время второй ракета попала в нефтебазу в городе Дубно.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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В настоящее время ущерб устанавливается, — отметил Коваль.

Напомним, враг сегодня нанес несколько ракетных ударов по Львову.