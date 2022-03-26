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Ракурс
Сили ППО збили безпілотник біля Луцька, фото: a-vykyp.com.ua

Біля Луцька збили безпілотник, на Рівненщині ракета влучила в нафтобазу

26 бер 2022, 21:50
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Біля Луцька збили безпілотник.

Про це сьогодні, 26 березня, пізно ввечері повідомила прес-служба Волинської обласної військової адміністрації.

За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється, — зазначають в ОВА.

Водночас на Рівненщині сьогодні лунали дві повітряні тривоги:

  • під час першої українські військові збили безпілотник;
  • під час другої — ракета влучила у нафтобазу в місту Дубно.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.



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Наразі збитки встановлюються, — зазначив Коваль.

Нагадаємо, ворог сьогодні завдав кілька ракетних ударів по Львову.

Джерело: Ракурс


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