Біля Луцька збили безпілотник, на Рівненщині ракета влучила в нафтобазу

Ракурсhttps://racurs.ua/
Сили ППО збили безпілотник біля Луцька, фото: a-vykyp.com.ua
Біля Луцька збили безпілотник, на Рівненщині ракета влучила в нафтобазуhttps://racurs.ua/ua/n168899-bilya-lucka-zbyly-bezpilotnyk-na-rivnenschyni-raketa-vluchyla-v-naftobazu.htmlРакурс
Біля Луцька збили безпілотник.
Про це сьогодні, 26 березня, пізно ввечері повідомила прес-служба Волинської обласної військової адміністрації.
За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється, — зазначають в ОВА.
Водночас на Рівненщині сьогодні лунали дві повітряні тривоги:
- під час першої українські військові збили безпілотник;
- під час другої — ракета влучила у нафтобазу в місту Дубно.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
.
Наразі збитки встановлюються, — зазначив Коваль.
Нагадаємо, ворог сьогодні завдав кілька ракетних ударів по Львову.