Біля Луцька збили безпілотник, на Рівненщині ракета влучила в нафтобазу

Сили ППО збили безпілотник біля Луцька, фото: a-vykyp.com.ua

https://racurs.ua/ua/n168899-bilya-lucka-zbyly-bezpilotnyk-na-rivnenschyni-raketa-vluchyla-v-naftobazu.html

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Біля Луцька збили безпілотник.

Про це сьогодні, 26 березня, пізно ввечері повідомила прес-служба Волинської обласної військової адміністрації.

За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється, — зазначають в ОВА.

Водночас на Рівненщині сьогодні лунали дві повітряні тривоги:

під час першої українські військові збили безпілотник;

під час другої — ракета влучила у нафтобазу в місту Дубно.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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Наразі збитки встановлюються, — зазначив Коваль.

Нагадаємо, ворог сьогодні завдав кілька ракетних ударів по Львову.