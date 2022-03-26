Ворог завдав нових ракетних ударів по Львову

Львів знову зазнав ракетних ударів, фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n168896-vorog-zavdav-novyh-raketnyh-udariv-po-lvovu.html

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Росія сьогодні, 26 березня, завдала ще один ракетний удар по Львову.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, в результаті нових ракетних ударів завдано значних збитків об'єктам інфраструктури. Водночас житлові будинки не постраждали.

Триває гасіння пожеж, — зазначив Садовий. — На місцях працюють відповідні служби.



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Очільник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі повідомив, що о 18.55 пролунали три потужні вибухи.

Нагадаємо, до цього сьогодні по Львову були завдані два ракетні удари. В результаті постраждали п’ятеро осіб.