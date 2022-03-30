В «Дії» открыли подачу заявок на возмещение потери жилья в результате войны

Через «Дію» можно подать заявку на возмещение имущества. Фото:

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Державний портал із цифрових послуг «Дія» став доступний для подання заявок на відшкодування втрати житла внаслідок повномасштабних бойових дій в Україні.

Щоб нова послуга стала доступною, необхідно оновити мобільний застосунок. Сам функціонал доволі зручний, але уряд все ж надасть необхідні роз’яснення. Влада обіцяє за рахунок бюджету компенсувати кожен метр втраченої нерухомості. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Від сьогодні працюватиме новий функціонал нашого державного сервісу «Дія». Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку у «Дії», — зазначив глава держави.



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За словами президента, у центрах надання адміністративних послуг така послуга буде доступною за тиждень.

Нагадаємо, в Кабміні повідомляли, що кожен українець, чий будинок був зруйнований внаслідок російської військової агресії проти України і бойових дій, зможе через застосунок «Дію» надіслати повідомлення і зафіксувати факт пошкоджень. Це дозволить уряду підрахувати збитки та оцінити, скільки коштів потрібно державі на відновлення.