Агрессор перебросил в Украину войска из Абхазии и Южной Осетии. Фото: ВСУ

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Ракурс

Країна-агресор російська федерація поповнює свої підрозділи, які задіяні у війні з Україною, підрозділами з окупованих територій Грузії.

Через проблеми з комплектуванням підрозділів зс рф особовим складом, з Цхінвальського району Південної Осетії прибули підрозділи четвертої військової бази, а з Абхазії — підрозділи сьомої військової бази. Всі ці бази входять до Південного військового округу. Про це 30 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що від 4-ї військової бази було сформовано і відправлено в Україну три БТГр загальною чисельністю до 1 тис. 200 осіб російських і осетинських солдатів та офіцерів. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб.

Спекотно зараз на Донбасі — підрозділи Об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках відбили чотири атаки окупантів. Українські військові знищили сім танків, сім одиниць броньованої, дві одиниці автомобільної техніки та протитанкове знаряддя.

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У Генштабі наголосили, що рашисти на підступах до міста Мелітополь окупанти обладнали блокпости і посилили перепускний режим. А в населеному пункті Велика Білозерка в Запорізькій області рашисти розосередилися по всьому населеному пункту і розмістили техніку між житловими будинками.

Нагадаємо, 29 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що росія відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, а також займається перегрупуванням для того, аби зосередити свої зусилля на Слобожанському та Донецькому напрямках.