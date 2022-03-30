Британская разведка озвучила причины отступления оккупантов в беларусь и россию

Оккупанты отступают в беларусь и рф. Фото:

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Розбиті на півночі України підрозділи окупантів змушені повертатися на територію білорусі та росії.

При цьому агресор відступає для переформування і поповнення запасів. Така активність рашистів чинить додатковий тиск на і без того напружену логістику рф і демонструє труднощі, з якими стикається росія при реорганізації своїх підрозділів в передових районах України. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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У Лондоні наголошують, що росія, ймовірно, продовжить компенсувати свої обмежені можливості наземного маневрування масованими артилерійськими й ракетними ударами. Розвідка вважає, що загарбники зосередять свою увагу на наступі в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, 29 березня в москві заявили про плани «різко скоротити військову активність» під Києвом і Черніговом. У Генштабі ЗСУ згодом заявили, що рф відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, а також займається перегрупуванням для того, аби зосередити свої зусилля на Слобожанському та Донецькому напрямках. При цьому загарбники продовжують блокувати Чернігів та Харків, а в напрямку на Бровари намагається утримати раніше зайняті позиції.