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Ракурс
Последствия обстрелов в Лисичанске. Фото: Сергей Гайдай в Telegram

Рашисты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, есть погибшие (ФОТО)

30 мар 2022, 09:11
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Місто Лисичанськ в Луганській області зазнало обстрілів з боку російських окупантів.

Рашисти 30 березня близько 6:30 із важкого озброєння відкрили вогонь по житлових кварталах одного з районів. Внаслідок обстрілів є жертви, зафіксовані значні руйнування багатоповерхівок. Про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих, — йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, за ніч на Луганщині з-під завалів і вогню рятувальники дістали живими шестеро осіб. Загарбники гатили по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній та Золотому. Також внаслідок розриву ворожих снарядів виникають лісові пожежі, горить також суха трава.

Наслідки обстрілів у Лисичанську. Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Наслідки обстрілів у Лисичанську. Фото: Сергій Гайдай у Telegram



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Наслідки обстрілів у Лисичанську. Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Маріуполь має завдання триматися, оскільки чим довше ці війська тримаються, тим краща ситуація у Збройних сил України на сході. На Банковій наголосили, що місто може довго триматися, але головна проблема у мирних жителях — їх треба евакуювати.

Источник: Ракурс


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