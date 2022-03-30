Наслідки обстрілів у Лисичанську. Фото: Сергій Гайдай у Telegram

https://racurs.ua/ua/n169020-rashysty-obstrilyaly-lysychansk-z-vajkogo-ozbroiennya-ie-zagybli-foto-ruynuvan.html

Ракурс

Місто Лисичанськ в Луганській області зазнало обстрілів з боку російських окупантів.

Рашисти 30 березня близько 6:30 із важкого озброєння відкрили вогонь по житлових кварталах одного з районів. Внаслідок обстрілів є жертви, зафіксовані значні руйнування багатоповерхівок. Про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих, — йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, за ніч на Луганщині з-під завалів і вогню рятувальники дістали живими шестеро осіб. Загарбники гатили по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній та Золотому. Також внаслідок розриву ворожих снарядів виникають лісові пожежі, горить також суха трава.

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Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Маріуполь має завдання триматися, оскільки чим довше ці війська тримаються, тим краща ситуація у Збройних сил України на сході. На Банковій наголосили, що місто може довго триматися, але головна проблема у мирних жителях — їх треба евакуювати.