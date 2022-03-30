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Ракурс
«Сонцепек» рашистов захватили воины-холоднояровцы

«Сонцепек» рашистов захватили воины-холоднояровцы (ФОТО)

30 мар 2022, 14:00
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«Сонцепьок», важку вогнеметну систему залпового вогню, захопила 93-я окрема механізована бригада «Холодний яр» Збройних сил України. Холодноярівці додали, що «Сонцепьок» працює в комплексі з транспортуючою і пусковою машинами, проте в розбитій колоні була лише одна машина з усього комплексу.

Колона йшла на село на Харківщині й отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від «Сонцепьока» розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми, — розповів історію цього екземпляра російського оборонпрому воїн із позивним «Сід».



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Источник: Ракурс


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