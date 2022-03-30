«Сонцепьок» рашистів захопили воїни з “Холодного яру”

https://racurs.ua/ua/n169038-soncepok-rashystiv-zahopyly-voyiny-z-holodnogo-yaru-foto.html

Ракурс

«Сонцепьок», важку вогнеметну систему залпового вогню, захопила 93-я окрема механізована бригада «Холодний яр» Збройних сил України. Холодноярівці додали, що «Сонцепьок» працює в комплексі з транспортуючою і пусковою машинами, проте в розбитій колоні була лише одна машина з усього комплексу.

Колона йшла на село на Харківщині й отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від «Сонцепьока» розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми, — розповів історію цього екземпляра російського оборонпрому воїн із позивним «Сід».

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