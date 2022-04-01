Уничтоженный танк врага. Фото: ВСУ

https://racurs.ua/n169106-vsu-osvobodili-11-sel-na-hersonschine-i-zabrali-trofeynuu-tehniku-vraga-foto.html

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У Херсонській області українські військові звільнили 11 населених пунктів.

Відтепер повністю під контролем Збройних сил України перебувають села та селища Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове. Про це повідомило угруповання військ «Південь» у Facebook.

Зазначається, що ці населені пункти були звільнені зусиллями 60-ї окремої піхотної бригади. Відтепер місцеве населення може отримувати гуманітарну допомогу — медикаменти, продукти харчування.

Також українські військові забрали трофейну техніку окупантів: танки Т-64 з повним боєкомплектом, БМП-2, БМД-2, ЗУ-2м.

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Нагадаємо, 31 березня підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ разом з підрозділами Сил оборони звільнили від окупантів на Запоріжжі населені пункти Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне. Українські військові у бою знищили велику кількість бронетехніки та живої сили противника.