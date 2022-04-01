Последствия обстрелов рашистов на Луганщине. Фото: Сергей Гайдай

https://racurs.ua/n169109-obstrely-rashistov-na-luganschine-est-pogibshie-goroda-ostalis-bez-sveta-i-gaza.html

Ракурс

Російські фашисти продовжують цинічно обстрілювати українські міста та села.

Через потужні обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної, Іванівки пошкоджено 20 об'єктів. Серед них дев’ять багатоквартирних та дев’ять приватних житлових будинків, господарчі споруди, об'єкти інфраструктури. Двоє осіб загинули внаслідок обстрілів, ще двоє — постраждали. Про це 1 квітня повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram.

Внаслідок дій окупантів без централізованого водопостачання залишаються повністю Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково Гірська громада та Лисичанськ. Без газопостачання перебувають 32 населених пункти (близько 73 тис. 500 абонентів), з них 28 повністю та п’ять частково. Знеструмлені 767 трансформаторних підстанцій — 12 населених пунктів частково та 22 повністю. Світло відсутнє у 124 тис. 914 споживачів області.

Також 31 березня українські військові відбили спроби обходу противником позицій ЗСУ в районах Попасної та Новотошківського.

Крім того, зранку 1 квітня росіяни обстріляли з Із реактивних систем залпового вогню «Град» місто Гірське, внаслідок обстрілів поранено жінку, а кілька житлових будинків були зруйновані.

.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що російська федерація продовжує перекидання ракетних підрозділів до Білорусі з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об'єктів інфраструктури на території України.