СБУ выставила иностранного журналиста, снимавшего последствия российских ракетных ударов

https://racurs.ua/n169206-sbu-vystavila-inostrannogo-jurnalista-snimavshego-posledstviya-rossiyskih-raketnyh-udarov.html

Ракурс

Служба безпеки України повідомила «Детектор медіа», що нідерландського журналіста Роберта Дулмерса позбавили акредитації та видворили з України за публікацію наслідків ракетних ударів російських військ по Одесі.

Йому також заборонили вʼїзд в Україну на три роки.

Дулмерс оприлюднив фото об'єктів, у які влучили російські ракети уранці 3 квітня. При цьому перед отриманням прес-карти журналіст дізнався про відповідну заборону, яку запроваджено українським законодавством.

Журналіст розмістив на особистих пабліках відео про підриви обʼєктів критичної інфраструктури в Одесі та області ворожими ракетними ударами.

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Державна міграційна служба погодила подання СБУ щодо заборони в’їзду Роберту Дулмерсу терміном на 3 роки.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр дала сім порад журналістам, як працювати під час війни в Україні. Серед них — «не описувати об'єкти, у які поцілили російські військові», «не гнатися за швидкістю», «не фотографувати воєнні об'єкти». Вона також попередила, що за фото воєнних об'єктів — забиратимуть акредитацію ЗСУ.