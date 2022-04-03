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СБУ видворила іноземного журналіста, який знімав наслідки російський ракетних ударів

СБУ виставила іноземного журналіста, який знімав наслідки російських ракетних ударів

3 кві 2022, 21:14
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Служба безпеки України повідомила «Детектор медіа», що нідерландського журналіста Роберта Дулмерса позбавили акредитації та видворили з України за публікацію наслідків ракетних ударів російських військ по Одесі.

Йому також заборонили вʼїзд в Україну на три роки.

Дулмерс оприлюднив фото об'єктів, у які влучили російські ракети уранці 3 квітня. При цьому перед отриманням прес-карти журналіст дізнався про відповідну заборону, яку запроваджено українським законодавством.

Журналіст розмістив на особистих пабліках відео про підриви обʼєктів критичної інфраструктури в Одесі та області ворожими ракетними ударами.



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Державна міграційна служба погодила подання СБУ щодо заборони в’їзду Роберту Дулмерсу терміном на 3 роки.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр дала сім порад журналістам, як працювати під час війни в Україні. Серед них — «не описувати об'єкти, у які поцілили російські військові», «не гнатися за швидкістю», «не фотографувати воєнні об'єкти». Вона також попередила, що за фото воєнних об'єктів — забиратимуть акредитацію ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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