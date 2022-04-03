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Окупанти в Бучі знічев'я застрелили жінку, її мати кілька тижнів не могла поховати доньку (ВІДЕО)
Окупанти в Бучі знічев’я застрелили жінку, її мати кілька тижнів не могла поховати доньку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n169205-okupanty-v-buchi-znichev-ya-zastrelyly-jinku-yiyi-maty-kilka-tyjniv-ne-mogla-pohovaty-donku-video.htmlРакурс
Окупанти в Бучі застрелили жінку, яка просто вийшла у двір.
Матір довгий час не могла поховати свою доньку. Журналіст Денис Казанський показав історію мешканки Бучі Антоніни Помазанко.
Жінка показала тіло своєї доньки, яка понад місяць лежить у неї на подвір’ї. Її донька на початку березня вийшла за хвіртку подивитися на колону техніки. Росіяни застрелили її без жодної причини. Мати поховала доньку, як змогла, просто у дворі.
Мешканка Бучі на відео показує тіло доньки, військові допомагають їй. Помазанко змогла тільки закласти його дошками. Надалі загиблою донькою займуться фахівці.
Генпрокурор Ірина Венедіктова 3 квітня повідомила, що спеціалісти намагаються оперативно ідентифікувати та зробити розтини усіх загиблих у Бучі та інших населених пунктах Київщини, що постраждали внаслідок геноциду росіян під час тимчасової окупації.
Жительница Бучи Антонина Помазанко показывает тело дочери. Она была застрелена российским солдатом в первый день оккупации города. Женщина вышла за калитку посмотреть на колонну техники, и ее застрелили без всякой причины
Мать похоронила ее, как смогла, просто во дворе pic.twitter.com/lG45KQQ6el.
— Денис Казанський (@den_kazansky) April 3, 2022