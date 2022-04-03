Окупанти в Бучі знічев'я застрелили жінку, її мати кілька тижнів не могла поховати доньку (ВІДЕО)

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Окупанти в Бучі застрелили жінку, яка просто вийшла у двір.

Матір довгий час не могла поховати свою доньку. Журналіст Денис Казанський показав історію мешканки Бучі Антоніни Помазанко.

Жінка показала тіло своєї доньки, яка понад місяць лежить у неї на подвір’ї. Її донька на початку березня вийшла за хвіртку подивитися на колону техніки. Росіяни застрелили її без жодної причини. Мати поховала доньку, як змогла, просто у дворі.

Мешканка Бучі на відео показує тіло доньки, військові допомагають їй. Помазанко змогла тільки закласти його дошками. Надалі загиблою донькою займуться фахівці.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 3 квітня повідомила, що спеціалісти намагаються оперативно ідентифікувати та зробити розтини усіх загиблих у Бучі та інших населених пунктах Київщини, що постраждали внаслідок геноциду росіян під час тимчасової окупації.