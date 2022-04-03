З Київщини вивезли для упізнання та розтинів майже півтисячі тіл - Венедіктова

https://racurs.ua/ua/n169204-z-kyyivschyny-vyvezly-dlya-upiznannya-ta-roztyniv-mayje-pivtysyachi-til-venediktova.html

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що зі звільненої території Київської області вивезли вже 410 тіл убитих мирних мешканців.

Венедіктова на своїй сторінці у Фейсбук 3 квітня написала, що прокурори та інші фахівці оперативно оглядають трупи, проводять розтини та беруть ДНК для встановлення осіб всіх загиблих та обставин їхньої смерті.

На звільнених територіях Київщини — надважливі докази жорстоких воєнних злочинів рф. Це пекло, яке треба задокументувати, щоб покарати нелюдів, які влаштували його на нашій землі. Підкреслю, притягнути до відповідальності в національних і в міжнародних судах, — пояснила вона.

140 тіл вже оглянули прокурори та інші фахівці, повідомила Венедіктова.

Для проведення першочергових слідчих дій на території Бучанського району залучено понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів.

Аналогічна робота також розгортається у всіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області. Надалі Офіс генпрокурора пообіцяв збільшити чисельність слідчо-оперативних груп, щоб забезпечити максимально швидкий та ефективний збір доказів воєнних злочинів.

2 квітня відео тіл, які лежать на дорозі, опублікувало Міністерство оборони України у Twitter.

Нова Сребрениця. Українське місто Буча було в руках російських тварин кілька тижнів, — ідеться в повідомленні.

Міністерство також зазначає, що тіла вбитих росіянами місцевих жителів (деякі — зі зв’язаними за спиною руками) «розкидані вулицями міста».

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Мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що під час російської окупації Ірпеня Київської області загинули щонайменше 200 мирних мешканців міста.

Він також повідомив, що російські окупанти в Ірпені розстріляли жінок та дівчат, танками їздили по їхніх тілах. Також війська РФ розстрілювали людей просто посеред вулиці. Найбільше загиблих знайдено на вулицях Пушкінській та Лермонтова. За його словами, багато цивільних загинуло через артобстріли та вибухи мін.