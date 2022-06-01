Новое дело Януковича — суд разрешил заочное расследование

Новое дело Януковича — суд разрешил заочное расследованиеhttps://racurs.ua/n171253-novoe-delo-yanukovicha-sud-razreshil-zaochnoe-rassledovanie.htmlРакурс
У новій справі проти Януковича суд дозволив здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).
Аналогічний дозвіл Печерський райсуд Києва надав стосовно колишнього заступника начальника Управління державної охорони України — начальника Служби безпеки президента України, повідомили 1 червня в Офісі генпрокурора.
«Ракурс» повідомляв, що Печерський районний суд Києва 19 травня дозволив арештувати Януковича.
Президента-втікача, який вже заочно отримав термін за державну зраду, обвинувачують у незаконному перетині кордону та організації втечі до росії на вертольотах збройних сил рф.
За даними слідства, Янукович разом зі співробітниками Управління державної охорони та представниками російської федерації 23 лютого 2014 року втік з Урзуфа Донецької області на трьох гелікоптерів росіян. Він незаконно перетнув кордон і переправив через нього до Анапи в Краснодарському країн рф не менше 20 осіб.
Печерський райсуд обрав Януковичу запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому інкримінують ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.
З Києва Янукович втік у ніч на 22 лютого 2014 року на завершальній, гарячій фазі Революції гідності. Оскільки президент припинив виходити на зв’язок, Верховна Рада 22 лютого ухвалила постанову про самоусунення Януковича від виконання президентських обов’язків і призначила позачергові вибори глави держави на травень.
8 березня 2022 року Янукович звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «за всяку ціну зупинити кровопролиття».
Путін планував повернути в Україну Януковича. Російська делегація привезла вигнанця до Мінська, а в Кремлі готували у перші дні вторгнення спеціальну акцію з повернення Януковича в Україну.