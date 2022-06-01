Нова справа Януковича - суд дозволив заочне розслідування

https://racurs.ua/ua/n171253-nova-sprava-yanukovycha-sud-dozvolyv-zaochne-rozsliduvannya.html

Ракурс

У новій справі проти Януковича суд дозволив здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

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Аналогічний дозвіл Печерський райсуд Києва надав стосовно колишнього заступника начальника Управління державної охорони України — начальника Служби безпеки президента України, повідомили 1 червня в Офісі генпрокурора.

«Ракурс» повідомляв, що Печерський районний суд Києва 19 травня дозволив арештувати Януковича.

Президента-втікача, який вже заочно отримав термін за державну зраду, обвинувачують у незаконному перетині кордону та організації втечі до росії на вертольотах збройних сил рф, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, Янукович разом зі співробітниками Управління державної охорони та представниками російської федерації 23 лютого 2014 року втік з Урзуфа Донецької області на трьох гелікоптерів росіян. Він незаконно перетнув кордон і переправив через нього до Анапи в Краснодарському країн рф не менше 20 осіб.

Печерський райсуд обрав Януковичу запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому інкримінують ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.