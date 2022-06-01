У застосунку "Дія" з'явиться послуга "Усиновлення"

https://racurs.ua/ua/n171252-u-zastosunku-diya-z-yavytsya-posluga-usynovlennya.html

Ракурс

У програмі «Дія» з’явиться послуга усиновлення. Заявку на первісну консультацію можна буде подати з 1 червня — Дня захисту дітей.

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Крім того, як повідомив на брифінгу в Києві заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Костянтин Кошеленко, відсьогодні в Україні запрацювала спрощена процедура подання первинної заявки на усиновлення.

Уряд реалізує проект спрощеної процедури для громадян, які виявили бажання взяти на виховання дитину через портал «Дія». Залишити запит на початкову заявку на усиновлення можна буде, як і раніше, під час особистого прийому.

Представник Мінцифри Денис Іванов повідомив, що подання заявки на первинну консультацію в «Дії» буде в розділі «Сім'я».

Вся інформація про кандидата підтягується автоматично. Авторизація відбувається через електронний підпис. Упродовж 15 днів відповідна служба зв’язується із заявником та запрошує на консультацію, — повідомив він.

Вся процедура займе п’ять хвилин і потребуватиме всього три кроки: авторизуватися на порталі «Дія», заповнити спеціальну форму і підписати її електронним підписом. При цьому консультацію можна буде відвідати онлайн та офлайн. Іванов зазначив, що робота над наступними етапами послуги усиновлення продовжується. Очікується, що до кінця серпня онлайн можна буде подати і заяву для усиновлення дитини та кандидата у батька-опікуна.

Уповноважена президента з прав дитини і дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла, що через декілька місяців, у застосунку з’являтиметься новий функціонал.

Можна буде подати пакет документів на кандидата в усиновлювачів, опікунів, батьків-вихователів прийомної родини або дитячого будинку сімейного типу, а також ознайомитись з анкетами дітей, — зазначила Герасимчук.

Сьогодні в Україні є 17 тис. дітей, які потенційно можуть бути передані на усиновлення. Кількість кандидатів в усиновлювачі в рази менша.