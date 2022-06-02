Новоназначенные послы иностранных государств будут вручать верительные грамоты в Софиевском соборе (ФОТО)

https://racurs.ua/n171295-novonaznachennye-posly-inostrannyh-gosudarstv-budut-vruchat-veritelnye-gramoty-v-sofievskom-sobore.html

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Віднині саме в Софійському соборі, закладеному Ярославом Мудрим, новопризначені посли іноземних держав вручатимуть вірчі грамоти.

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Це крок, яким Україна підкреслює своє ставлення до кожного посла й відносин із кожною державою, повідомив у Телеграм президент України Володимир Зеленський.

Сподіваюся, що відтепер знамените мозаїчне зображення Оранти, яке ще називають «Непорушною стіною», захищатиме не лише Київ та Українську державу, а й усіх справжніх друзів України, які перебувають поряд у складний час, — написав глава держави.

Зеленський 2 червня отримав вірчі грамоти від кілької послів. Серед них була й новопризначений посол США в Україні Бріджіт Брінк.

Вона прибула на Софійську площу в Києві до журналістів на американському позашляховику та у сукні квітів прапора США.

Брінк поспілкувалася із пресою після церемонії вручення вірчих грамот. Журналісти запитували у посла, як довго США планує допомагати Україні та хто контролюватиме ЗСУ у питанні можливих атак російської території американською зброєю.

Брінк нагадала, що президент США Байден заявляв, що Штати допомагатимуть Україні «стільки, скільки треба». А щодо контролю за використанням зброї посол сказала, що українські військові самі визначатимуть, на яку відстань завдаватимуть ударів з використанням ракетних систем залпового вогню HIMARS.

Софія Київська — визначна пам’ятка історії та архітектури України, розташована на Софійській площі міста Києва. Збудований у 1011−1018[8] роках київським князем Ярославом. Названий на честь Святої Софії.

Мав статус катедрального собору. З перервами був резиденцією київських митрополитів (православних та унійних). До XIII століття використовувався як головна церква Русі, місце поховання великих князів київських. При соборі велося літописання, була створена перша бібліотека. Поєднує візантійський і бароковий архітектурні стилі.

Софійський собор — одна з небагатьох уцілілих споруд часів Русі. Пам’ятка української архітектури та монументального живопису XI—XVIII століть. Об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО (1990).