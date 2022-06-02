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Ракурс
Выследили и уничтожили - видео удара RGW90 по российскому БТР

Выследили и уничтожили — видео удара RGW90 по российскому БТР

2 июн 2022, 21:30
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Розвідувально-диверсійна група спецпідрозділу KRAKEN знищила ворожий БТР на півночі від Харкова.



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Відповідне відео з’явилося в мережі. На ньому видно, що за російським БТРом спостерігали з дрона. Коли техніка окупантів наблизилася до української ДРГ на відстань пострілу ПТРК RGW90, один з бійців здійснив постріл з приблизно 100 м.

Ракета влучила у БТР, він загорівся, але зумів ще проїхати кілька десятків метрів. Згодом у БТР вибухнув боєкомплект.

Цей український спецпідрозділ воює у Харківській області проти російських військ. Він частина полку «Азов» — одного з найвідоміших підрозділів української армії. KRAKEN сформували після 24 лютого, у ньому воюють іноземні добровольці.

Російський БТР знищили за допомогою MATADOR RGW-90. Це ручний багатоцільовий одноразовий гранатомет від фірми Dynamit Nobel Defense (DND). Ця протитанкова зброя доставлена з Німеччини.

Источник: Ракурс


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