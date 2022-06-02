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Вистежили і знищили - відео удару RGW90 по російському БТР
Вистежили і знищили — відео удару RGW90 по російському БТРhttps://racurs.ua/ua/n171301-vystejyly-i-znyschyly-video-udaru-rgw90-po-rosiyskomu-btr.htmlРакурс
Розвідувально-диверсійна група спецпідрозділу KRAKEN знищила ворожий БТР на півночі від Харкова.
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Відповідне відео з’явилося в мережі. На ньому видно, що за російським БТРом спостерігали з дрона. Коли техніка окупантів наблизилася до української ДРГ на відстань пострілу ПТРК RGW90, один з бійців здійснив постріл з приблизно 100 м.
Ракета влучила у БТР, він загорівся, але зумів ще проїхати кілька десятків метрів. Згодом у БТР вибухнув боєкомплект.
Цей український спецпідрозділ воює у Харківській області проти російських військ. Він частина полку «Азов» — одного з найвідоміших підрозділів української армії. KRAKEN сформували після 24 лютого, у ньому воюють іноземні добровольці.
Російський БТР знищили за допомогою MATADOR RGW-90. Це ручний багатоцільовий одноразовий гранатомет від фірми Dynamit Nobel Defense (DND). Ця протитанкова зброя доставлена з Німеччини.