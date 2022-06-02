Обстрелы Николаева, тяжелые бои в Северодонецке и взрывы в Бердянске – итоги 89 дня войны

https://racurs.ua/n171303-obstrely-nikolaeva-tyajelye-boi-v-severodonecke-i-vzryvy-v-berdyanske-itogi-89-dnya-voyny.html

Ракурс

2 червня — 89 день війни росії в Україні. Збройні сили продовжують стримувати атаки ворога, а на південному напрямку переходили в контрнаступ.

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Південь

Окупанти 2 червня завдали масованого ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації по Миколаївській області.

Чотирма крилатими ракетами вдарили по раніше зруйнованому залізничному мосту в районі села Трихати. Також атаковано чорноморське узбережжя і тилові райони позицій ЗСУ. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Опівночі росіяни з «Ураганів» атакували Очаків, а Миколаїв вкотре зазнав потужних обстрілів. Українські захисники у цьому регіоні знищили чотири причіпні гаубиці росіян «Мста-Б». Втрати ворога уточнюються.

У Чорному морі наразі перебувають два носії крилатих ракет, три великі десантні кораблі прямують до пункту базування в Севастополі.

Сєвєродонецьк

Російські військові контролюють вже більшу частину Сєвєродонецька. 20% міста — це «сіра зона». Українські військові тримають позиції на одній ділянці міста, заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він, утім, переконаний, що Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, оскільки захисники успішно проводять локальні операції, беруть полонених і мають все необхідне, щоб вигнати окупантів з облцентру.

Донбас

За 2 червня рашисти вбили 3 мирних жителів Донеччини: двох в Авдіївці та одного у Старому Каравані. Ще дев’ятеро людей дістали поранення, повідомили в ОВА.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні п’ять атак ворога. На двох локаціях увечері ще тривали бої. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три ворожі безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Українська артилерія знищила командно-спостережний пункт рашистів. Втрати ворога складають 32 окупанта, два танки, БМП і БТР, дві артилерійських системи, міномет і БПЛА. Таким є дані ОК «Схід».

Вибухи у Бердянську

У Бердянську, який перебуває в російській окупації, за добу прогриміло більш ніж 10 вибухів. Про це повідомила Бердянська міська рада.

У мерії закликали мешканців бути обережними, тому що в місті немає централізованого керування сиренами тривоги.

Раніше «Ракурс» повідомляв про два вибухи у порту.