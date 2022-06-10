россияне потеряли боевой дух и называют себя бомжами. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n171561-okkupanty-jaluutsya-na-usloviya-v-okopah-i-nazyvaut-sebya-bomjami-audio.html

Ракурс

Нове аудіоперехоплення розмов окупантів свідчить, що росіяни втратили бойовий дух.

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Загарбники, які втекли з-під Києва на схід, називають себе бомжами. Солдати російської армії не можуть звикнути, що доводиться жити в окопах замість осель заможних українців. Про це свідчить нова розмова ворогів, яку вдалося перехопити Службі безпеки України.

Зокрема, командир танку, який разом із підрозділом перебуває на Донеччині бідкається дружині про те, що бойовий дух солдатів дуже низький.

Уже ни у кого не боевое (настроение — прим.). Все уже зае*ало тут всех. мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа, — зазначає він, оскільки його підрозділ тривалий час перебуває у лісі, без умов.

У спецслужбі зазначають, що вочевидь, окупанти надають перевагу «воювати» з мирними мешканцями в їхніх домівках, щоб комфортно проживати і зручно грабувати. Але українські військові швидко переселили їх до комарів та кліщів.

Нагадаємо, російські командири продають пайки своїх солдатів, тому ті продовжують харчуватися собаками. Рядові окупанти жаліються, що їхні пайки йдуть «наліво», і винні в цьому командири, які їх перепродують.