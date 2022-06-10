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Ракурс
Російські командири продають пайки солдатів, тому ті харчуються собаками

Російські командири продають пайки солдатів, тому ті харчуються собаками (АУДІО)

10 чер 2022, 12:23
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Російські командири продають пайки своїх солдатів, тому ті продовжують харчуватися собаками. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.



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На одному із записів окупант скаржиться дружині:

Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули. Х*рня полная, как поросятам.

Він додає, що їхні пайки йдуть «наліво», і винні в цьому командири, які їх перепродують.

На іншому записі окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і пацюків.

Собаку! Мяса охота же! — відповів матері російський окупант.

Джерело: Ракурс


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