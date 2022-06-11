Полиция опубликовала видео взрыва на пляже под Одессой

https://racurs.ua/n171602-policiya-opublikovala-video-vzryva-na-plyaje-pod-odessoy.html

Ракурс

В Одеській області на пляжі в селі Грибівка на міні підірвалась людина — на смерть.

.

В МВС розповіли про подробиці трагедії та опублікували відео нещасного випадку.

По обіді 11 червня нехтування правилами безпеки сім'єю з Донеччини призвело до трагічних наслідків.

Під час купання в морі в одному з сіл Одеського району в результаті вибуху невідомого предмета загинув 50-річний голова родини на очах у дружини, сина та товариша. Останній дивом не постраждав, адже пішов купатися разом з потерпілим.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та вибухотехніки. Встановлюються повні обставини події, вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».

Поліція закликає жителів та гостей Одещини суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на прибережну захисну смугу Чорного моря, не купатися в замінованому морі.