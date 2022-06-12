Взрыв прогремел в оккупированном Мелитополе. Фото: lb.ua

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Вибух у тимчасово захопленому росіянами Мелітополі прогримів сьогодні, 12 червня.

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Гримнуло біля офісу так званого міністерства внутрішніх справ Запорізької області. Надзвичайна подія сталася під час «святкування» дня росії близько 17.45 в районі танка на вулиці Героїв України. Мелітопольці чули вибух у різних районах міста. Про це повідомляє місцеве видання РІА «Мелітополь».

Зазначається, що міг вибухнути автомобіль у районі фейкового офісу російських силовиків. Внаслідок вибуху постраждали двоє чоловіків і дівчина, на місце прибули карети швидкої допомоги.

Представник окупантів Олексій Селіванов, який «очолює" фейкове МВС Запорізької області, відразу заявив, що вибух організували «українські військові».

Напередодні міський голова Енергодара Дмитро Орлов заявляв, що спецслужби росії у тимчасово окупованих містах Запорізької області готують провокації. Чиновник закликав громадян упродовж неділі 12 червня не відвідувати у місті масові заходи, що планують проводити російські окупанти на «день росії». Орлов наголошував, що це важливо для їхньої ж безпеки.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Бердянську пролунали три вибухи й спалахнула пожежа. Місцеві повідомили, що вибух стався на одній розподільчих електричних станцій, внаслідок чого третина міста залишилася без світла.

Джерело: РІА «Мелітополь»