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Вибух прогримів в окупованому Мелітополі. Фото: lb.ua

Вибух прогримів в окупованому Мелітополі, є поранені — ЗМІ (ФОТО)

12 чер 2022, 19:48
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Вибух у тимчасово захопленому росіянами Мелітополі прогримів сьогодні, 12 червня.



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Гримнуло біля офісу так званого міністерства внутрішніх справ Запорізької області. Надзвичайна подія сталася під час «святкування» дня росії близько 17.45 в районі танка на вулиці Героїв України. Мелітопольці чули вибух у різних районах міста. Про це повідомляє місцеве видання РІА «Мелітополь».

Зазначається, що міг вибухнути автомобіль у районі фейкового офісу російських силовиків. Внаслідок вибуху постраждали двоє чоловіків і дівчина, на місце прибули карети швидкої допомоги.

Представник окупантів Олексій Селіванов, який «очолює" фейкове МВС Запорізької області, відразу заявив, що вибух організували «українські військові».

Вибух прогримів в окупованому Мелітополі. Фото: РІА Мелітополь

Напередодні міський голова Енергодара Дмитро Орлов заявляв, що спецслужби росії у тимчасово окупованих містах Запорізької області готують провокації. Чиновник закликав громадян упродовж неділі 12 червня не відвідувати у місті масові заходи, що планують проводити російські окупанти на «день росії». Орлов наголошував, що це важливо для їхньої ж безпеки.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Бердянську пролунали три вибухи й спалахнула пожежа. Місцеві повідомили, що вибух стався на одній розподільчих електричних станцій, внаслідок чого третина міста залишилася без світла.

Джерело: РІА «Мелітополь»

Джерело: Ракурс


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