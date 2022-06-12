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Ракурс
Наслідки вибухів у Бердянську, скріншот відео

Три вибухи пролунали в окупованому Бердянську (ВІДЕО)

12 чер 2022, 09:26
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У тимчасово окупованому Бердянську пролунали три вибухи й спалахнула пожежа.



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В результаті третина міста залишилася без електроенергії. Про це сьогодні, 12 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

Пожежу досі не можуть загасити.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що вибух стався на одній розподільчих електричних станцій.

Про масштаби руйнувань внаслідок вибухів наразі не повідомляється.

Нагадаємо, на початку червня у порту окупованого Бердянська пролунали два вибухи.

Джерело: Ракурс


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