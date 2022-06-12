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Наслідки вибухів у Бердянську, скріншот відео
Три вибухи пролунали в окупованому Бердянську (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n171608-try-vybuhy-prolunaly-v-okupovanomu-berdyansku-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Бердянську пролунали три вибухи й спалахнула пожежа.
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В результаті третина міста залишилася без електроенергії. Про це сьогодні, 12 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.
Пожежу досі не можуть загасити.
Місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що вибух стався на одній розподільчих електричних станцій.
Про масштаби руйнувань внаслідок вибухів наразі не повідомляється.
Нагадаємо, на початку червня у порту окупованого Бердянська пролунали два вибухи.