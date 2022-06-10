рф «звільнила» Кирилівку та Бердянськ від туристів. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n171565-rf-zvilnyla-turystychnu-kyrylivku-vid-ludey-porojni-plyaji-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Туристичний сезон в Україні 2022 року зірваний вторгненням російської федерації, а люди не їдуть відпочивати на Азовське море, бо окупанти захопили майже всі міста.

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Безлюдні та порожні курортні Кирилівка, Мелітополь та Бердянськ. Там, де ще рік тому відпочивали тисячі людей, зараз порожньо. Відео з тимчасово окупованих міст місцеві мешканці розмістили на майданчику YouTube та в Instagram.

Туристична Кирилівка цього літа лякає тишею. Про це розповіла мешканка Мелітополя, яке приїхала до тимчасово окупованого росіянами селища. На відео вона показала порожні вулиці. Вона додала, що місцеві навіть не продають рибу, а це раніше був їхній заробіток.

На Азовському морі, за словами блогерки, цьогоріч вода чиста, медуз немає. Федотова коса безлюдна.

Місто Бердянськ росіяни теж звільнили від туристів. У дописі до відео окупованого міста зазначили, що такою безлюдною Бердянська коса не була навіть у найгірші курортні сезони.

Нагадаємо, російські окупанти замінували пляж у Лазурному в Херсонській області. Внаслідок дій російських воєнних злочинців загинули троє осіб, які підірвалися на ворожій міні.