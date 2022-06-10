Суд завершив розгляд справи про катастрофу рейсу MH17. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n171564-katastrofa-mh17-sud-zavershyv-rozglyad-spravy-pro-zbyttya-boeing-na-donbasi.html

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Судовий розгляд у справі про катастрофу рейсу MH17 на Донбасі було завершено у Нідерландах сьогодні, 10 червня.

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На засіданнях 9 та 10 червня у суді виступав захист одного з чотирьох обвинувачених — росіянина Олега Пулатова. Сам агресор, який дистанційно брав участь у процесі, розкритикував обвинувачення. Свою причетність до масової загибелі мирних людей він відкинув. Про це Спільна слідча група (JIT) у справі MH17 повідомила в Twitter.

Зазначається, що вирок у справі малайзійського «Боїнга» суд повинен винести в листопаді або грудні 2022 року.

Як відомо, катастрофа рейсу MH17 сталася 17 липня 2014 року під час війни на Донбасі. У небі над Донецькою областю росіяни збили літак Malaysia Airlines, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами агресії росії стали 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

У справі фігурують російські військовослужбовці Олег Пулатов, Сергій Дубинський, так званий екс-міністр оборони самопроголошеної ДНР Ігор Гіркін, український сепаратист Леонід Харченко. Слідчі вважають, що вони є відповідальними за таємне застосування російської ракетної установки «Бук».

У грудні 2021 року прокуратура вимагала довічних термінів для обвинувачених. Станом на сьогодні, 10 червня, ніхто з обвинувачених не затриманий. Всі вони переховуються в росії й заперечують свою вину.

Нагадаємо, у травні нідерландська прокуратура виклала у відкритий доступ матеріали у справі про катастрофу пасажирського «Боїнга» рейсу MH17, збитого в небі над Донбасом у липні 2014 року.