Автобус с артистами рф, выступавшими оккупированном Херсоне, попал в ДТПhttps://racurs.ua/n171642-avtobus-s-artistami-rf-vystupavshimi-okkupirovannom-hersone-popal-v-dtp.htmlРакурс
У ДТП потрапив автобус, в котрому російські артисти поверталися з тимчасово окупованого Херсона, де вони виступали на так званому «святкуванні дня росії».
Про це повідомляє херсонський сайт «Мост» з посиланням на російські ЗМІ.
В автобусі перебували учасники групи «Земляни». Також разом з ними у турі були також Олена Сєвєр, група СПБ, Володимир Мир та інші — загалом близько 20 людей. Автобус вночі на погано освітленій трасі ледь не зіткнувся із вантажівкою, після чого з’їхав у кювет.
На думку очевидців, водій автобуса міг заснути за кермом.
Слава богу, фура — молодець водій — пригальмувала. Було б дуже сумно, бо він просто в середину автобуса летів, — розповів російським ЗМІ соліст «Землян» Андрій Храмов.
Зазначається, що «Земляни», які виступали в Херсоні, мають мало спільного з відомими радянським колективом.
Джерело: «Мост»