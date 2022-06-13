Российские артисты выступали в оккупированном Херсоне, фото: «Мост»

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У ДТП потрапив автобус, в котрому російські артисти поверталися з тимчасово окупованого Херсона, де вони виступали на так званому «святкуванні дня росії».

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Про це повідомляє херсонський сайт «Мост» з посиланням на російські ЗМІ.

В автобусі перебували учасники групи «Земляни». Також разом з ними у турі були також Олена Сєвєр, група СПБ, Володимир Мир та інші — загалом близько 20 людей. Автобус вночі на погано освітленій трасі ледь не зіткнувся із вантажівкою, після чого з’їхав у кювет.

На думку очевидців, водій автобуса міг заснути за кермом.

Слава богу, фура — ​​молодець водій — пригальмувала. Було б дуже сумно, бо він просто в середину автобуса летів, — розповів російським ЗМІ соліст «Землян» Андрій Храмов.

Зазначається, що «Земляни», які виступали в Херсоні, мають мало спільного з відомими радянським колективом.

Джерело: «Мост»