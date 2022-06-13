Все мосты через Донец разрушены, но Северодонецк не заблокирован

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Українські захисники наразі контролюють частину Сєвєродонецька.

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Про це увечері 13 червня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, пропагандисти угруповання лнр уже оголосили про повне захоплення міста. Але це неправда.

Усі мости через Донець зруйновані, але Сєвєродонецьк не заблокований. Гайдай написав, що мости, які ведуть до обласного центру зруйновані, але місто не заблоковано.

Комунікація з містом є! Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті, виживають у вкрай важких умовах, — наголосив Гайдай.

За його словами, російська артилерія продовжує потужно обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гуманітарні вантажі завозяться щоденно.

Утім, у разі швидкого вигнання орків із Сєвєродонецька — поновити комунікації до зими, за словами голови ОВА, не вдасться.